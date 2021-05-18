بعد تعرضه للهجوم..نور تدعم محمد سامي:"مشوفتش منه غير كل احترام"

حرصت الفنانة اللبنانية نور على الدفاع عن المخرج محمد سامي عقب القرار الصادر مؤخرًا من قبل المتحدة للإعلام، والذي نص على وقف التعامل معه، وكذلك بعد تعرضه للهجوم طوال الفترة الماضية بسبب عدم نجاح مسلسله الأخير "نسل الأغراب" وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نور صورة لها برفقة المخرج محمد سامي من كواليس تصوير مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي، وعلقت عليها قائلة :"محمد سامي مخرج موهوب وشاطر وفنان متميز اشتغلت معاه أكثر من مرة ومشوفتش منه غير كل احترام واخوة وتقدير وغيرة على الشغل، وقبل كل ده ابن ناس طيبين ومحترمين".



وتابعت نور قائلة :"محمد سامي مخرج كبير وأعماله بتشهد على كده وبتتكلم عنه".



وأضافت قائلة:"العمل الفني ملك للجمهور والفن وجهات نظر، وكل واحد يشوف العمل الفني زي ما هو عاوز ما ينفعش نمشت في بعض ونجرح في بعض، خصوصاً إن احنا زملاء وعارفين مدى التعب والكفاح اللي كل واحد منا بيقدمه فمكانه".



مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي.