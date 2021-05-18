Advertisements

الزمالك يتصدر المشهد.. ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
ستنطلق الجولة 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر مايو الجاري.

وستشهد أول أيام هذه الجولة 23، لقائي المقاولون العرب ضد الإسماعيلي، وأسوان ضد مصر المقاصة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :

1- الزمالك برصيد 48 نقطة
2- الأهلي برصيد 41 نقطة
3- المصري برصيد 36 نقطة
4- بيراميدز برصيد 34 نقطة
5- سموحة برصيد 32 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة
7- الاتحاد السكندري برصيد 31 نقطة
8- غزل المحلة برصيد 30 نقطة
9- مصر المقاصة برصيد 30 نقطة
10- إنبي برصيد 28 نقطة
11- طلائع الجيش برصيد 27 نقطة
12- الإسماعيلي برصيد 26 نقطة
13- الجونة برصيد 26 نقطة
14- المقاولون العرب برصيد 24 نقطة
15- أسوان برصيد 21 نقطة
16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة
17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة
18- الإنتاج الحربي برصيد 13 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباريات الجولة القادمة سيراميكا كليوباترا ب المصري الممتاز

أخبار تهمك

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شقيق محمد صبحي يُعلن اعتزاله نهائيا.. ويُعلق :"لا استطيع تقديم فن رخيص"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 12 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مباريات الأسبوع الثالث من الدوري.. صراع مشتعل وقمة جماهيرية مرتقبة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح فى الصدارة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله