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المكسيك تسجل 56 وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:16 ص
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 56 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي،
أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة
ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة
والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعلى مستوى
العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام
الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون
حالة شفاء.
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