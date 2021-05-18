"لكزس" تحقق مبيعات عالمية تراكمية تبلغ 2 مليون سيارة كهربائية

أعلنت شركة لكزس اليابانية اليوم أن العلامة التجارية الفاخرة تجاوزت مبيعاتها العالمية البالغة مليوني سيارة مكهربة في نهاية أبريل 2021.





منذ إطلاق RX400h في عام 2005، كانت لكزس رائدة في مجال الكهربة في سوق السيارات الفاخرة ، واستمرت الطرازات في التطور في مهمة تحقيق التوازن بين أداء القيادة الممتاز والحساسية البيئية. واصلت لكزس توسيع مجموعتها من المركبات الكهربائية لتوفير مجموعة واسعة من الخيارات المصممة لتلبية احتياجات عملائنا والمجتمع. استنادًا إلى فلسفة "الوقت المناسب ، المنتج المناسب ، المكان المناسب" ، تأمل لكزس في تطوير مجموعة منتجاتها الكهربائية للاستجابة بشكل أفضل لمجموعة متنوعة من مصادر الطاقة وبيئات البنية التحتية التي يتم مواجهتها في جميع أنحاء العالم.





ونتيجة لذلك ، تبيع لكزس الآن تسعة طرازات من السيارات المكهربة، بما في ذلك HEVs و BEVs ، في ما يقرب من 90 دولة ومنطقة حول العالم. في عام 2020 ، كانت 33٪ من طرازات لكزس التي تم بيعها عالميًا من النوع المكهرب. منذ عام 2005 ، ساهمت سيارات لكزس المكهربة في خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 19 مليون طن. ويعادل هذا التخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون المشترك لما يقرب من 300000 سيارة ركاب كل عام على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. ستستمر لكزس في قيادة النمو المطرد للسيارات الكهربائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتماشى مع مهمة شركتنا المتمثلة في حيادية الكربون وأهداف التنمية المستدامة.





في ظل رؤية "لكزس الكهربائية" التي تم الإعلان عنها في عام 2019، ستطور لكزس تقنية الكهرباء الخاصة بها لتحقيق خصائص أداء السيارة المحسنة ومواصلة تزويد العملاء بالمتعة والمتعة التي تجلبها السيارة. بحلول عام 2025 ، ستقدم لكزس 20 طرازًا جديدًا أو محسّنًا ، بما في ذلك أكثر من 10 BEVs و PHEVs و HEVs. كان ذلك العام أيضًا هدف العلامة التجارية لتقديم خيارات المركبات الكهربائية عبر مجموعة منتجات لكزس بأكملها. التوقعات المستقبلية هي أن مبيعات الموديلات المكهربة سوف تتجاوز مبيعات أنواع البنزين الخالص. بالإضافة إلى ذلك ، بحلول عام 2050 ، ستحقق لكزس الحياد الكربوني طوال دورة حياة السيارة بأكملها مثل المواد والأجزاء وتصنيع المركبات جنبًا إلى جنب مع الخدمات اللوجستية والقيادة والتخلص / إعادة التدوير.





من أجل زيادة تسريع انتشار السيارات الكهربائية ، تخطط لكزس لإدخال أول PHEV في نموذج السوق الشامل في عام 2021 ، ونموذج جديد تمامًا مخصص للسيارات الكهربائية في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال استخدام تقنيات الكهرباء مثل المحركات ، العواكس والبطاريات التي طورتها لكزس على مدار العام في مجال السيارات الكهربائية عالية الجهد ، سنخلق قيمة جديدة وتجربة قيادة فريدة لمركبات لكزس المكهربة.





ستتميز طرازات لكزس المكهربة المستقبلية بأنظمة DIRECT4 وأنظمة التوجيه بالسلك. تجمع تقنية DIRECT4 ، وهي تقنية توزيع عزم الدوران ذات الدفع الرباعي ، بين التحكم في قوة الدفع عالي الدقة مع أنظمة التوجيه المتجاوبة التي تعزز بشكل كبير ردود فعل السيارة ، مما يؤدي إلى مستوى عالٍ من الأداء الديناميكي وتجربة قيادة تجذب الجميع. أحاسيس لا مثيل لها في السيارات التقليدية.





ستستمر لكزس في تعزيز جميع المبادرات الممكنة لتحقيق مجتمع مستدام ، مع السعي في نفس الوقت إلى الاستمتاع بالسيارات. ستسعى لكزس لتطوير سيارات مصممة لتنويع احتياجات العملاء.