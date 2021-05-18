الموعد وأماكن الصرف.. قطار لقاحات كورونا يصل لأصحاب المعاشات



لم تغفل وزارة الصحة، عن توفير لقاحات كورونا لأصحاب المعاشات، لحمايتهم من العدوى، أمام أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تطعيم أصحاب المعاشات بلقاحات كورونا.



تطعيم أصحاب المعاشات

تستعد وزارة الصحة، لإطلاق حملات موسعة، لتطعيم أصحاب المعاشات بلقاحات كورونا، لحمايتهم من عدوى الإصابة بالفيروس اللعين.



موعد التطعيم

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم بدءً من صرف معاش الشهر المقبل، توفير اللقاحات لأصحاب المعاشات، وذلك من خلال التمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية، سواء فروع البنوك، أو مكاتب البريد.



وكانت وزيرة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن انتظار مصر المادة الخام لإنتاج لقاح سينوفاك، والتي تُقدر بنحو 2 مليون جرعة كخطوة أولى في إنتاج اللقاحات.



وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.



وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.



وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

