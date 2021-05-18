عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نجحت في الحصول على واحدة من الصفقات المميزة للإنضمام إلى الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن الريال حسم بشكل رسمي صفقة الدولي النمساوي ديفيد الابا مدافع بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم.





في الوقت الذي كشفت فيه الصحيفة أيضًا إلى أن اللاعب إختار الحصول على رقم 29 رفقه فريقه الجديد بداية من الموسم القادم بعد أن رفض تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ.





يُذكر أن الابا يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل قلب الدفاع بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر ومتوسط الميدان ما يجعله حل سحري لكتيبة زين الدين زيدان.