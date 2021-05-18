استقر سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 18-5-2021، بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات وفقا لقرار البنك المركزى المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.





4.19 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.





4.19 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.





4.18 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.





4.22 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.





4.19 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.





4.19 جنيه للبيع