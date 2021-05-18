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"الإسكان": 17 مليار جنيه استثمارات وزارة بمحافظة أسيوط

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة أسيوط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2014 وحتى الآن، بلغت 17.307 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر الجديدة.


وقال وزير الإسكان: تم استثمار 10.156 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مختلفة لتطوير المدن القائمة بالمحافظة، حيث تم وجارٍ تنفيذ 56 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن وصرف صحى القرى، وبلغ عدد الوحدات المُنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي من 2014 وحتى الآن، 8233 وحدة سكنية، وتم تطوير منطقة غير آمنة، بجانب مشروعات تطوير القرى، وتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، وتطوير 19 مركزاً للشباب، وإنشاء 7 مراكز خدمة اجتماعية، كما أنه جارٍ رفع كفاءة 4 مجارز (ديروط – منقادة – منفلوط – الغنايم).


وأضاف الوزير، أنه تم تنفيذ محور ديروط الفرافرة بطول 310 كم، بتكلفة 1.715 مليار جنيه، وتم تنفيذ محور هضبة أسيوط الغربي، بطول 22.6 كم، بتكلفة 1.44 مليار جنيه، ويربط مدينة أسيوط ومطار أسيوط ماراً بمدينة ناصر الجديدة، ويختصر مسافة الرحلات بين مدينة أسيوط وكلً من الطريق الصحراوى الغربى ومطار أسيوط، ويخدم النشاط السياحى والموقع المتميز للهضبة، والذى يرتفع بحوالى 180 متراً عن مدينة أسيوط.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه من 2014 حتى الآن، بمدينة أسيوط الجديدة، 4.371 مليار جنيه (1.733 مليار جنيه فى قطاع الإسكان لإنشاء 16092 وحدة سكنية – 0.546 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 126 مبنى خدمياً – 0.762 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 1.330 مليار جنيه فى قطاع المرافق).


وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالي ما تم إنفاقه، بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، 2.780 مليار جنيه (1.28 مليار جنيه فى قطاع الإسكان لإنشاء 4224 وحدة سكنية – 40 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 6 مبان خدمية – 750 مليون جنيه فى قطاع الطرق – 710 ملايين جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان شاملة الخط الناقل والمأخذ والمرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب).​

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