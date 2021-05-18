تعرف على موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك إقبال من جانب المواطنين على التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح، حيث كانت مصر تسجل 25 ألف طلب حصول على اللقاح يوميا، حاليا يتم تسجيل 85 ألف طلب يوميا.



وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء " المذاع عبر فضائية ""، مساء الإثنين، إلى أن مصر تمر حاليا بفترة ذروة الإصابات للموجة الثالثة من فيروس كورونا، وبعد هذه الفترة سنشهد فترة ثبات في نسبة الإصابات لمدة أسبوعين.



وتوقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، انكسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر بنهاية الشهر القادم.

