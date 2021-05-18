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عابد فهد يرد على الانتقادات التي تعرض لها مسلسل ٣٥٠ جرام

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكد عابد فهد في برنامج the insider بالعربي على أن مسلسله الرمضاني ٣٥٠ جرام كتب خصيصاً له و هدفه كان ابراز شخصية نوح الريس التي لعبها على انه المخلص مشيراً الى أن كل الشخصيات التي كانت متواجدة في العمل كانت خطوطها الدرامية تتعلق بشخصية نوح و مصائبه و مشاكله .

رد عابد هذا جاء ليحسم كل من انتقد أن المسلسل مفصل له و أن ممثلي العمل ومنهم كارين رزق الله لم يكن لهم دوراً مهماً .


عابد تحدث أيضاً مع الاعلامي ايلي نخله عن ردود الافعال على مشاركة ابنه تيم في هذا المسلسل فقال أنه لا يعلم حتى اللحظة اذا ما ورطه بهذا المجال ام لا لكنه أكد على أن تيم قدم الدور بشكل جيد جداً و كان حريصاً على أن يسأل عن كل التفاصيل قبل بداية التصوير .

عابد كشف عن تحضيراته مع تيم للدور ، فجلستهما الأولى كانت في المنزل حيث أخبره عن طبيعة دوره أما في موقع التصوير فكان الأمر سهلاً لدرجة أن فريق العمل لم يحتاج لإعادات كثيرة حتى يظهر المشهد بالشكل الجيد .

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