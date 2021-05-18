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رئيس جهاز "العاصمة الإدارية" يتفقد سير العمل بالأحياء السكنبة والحي الحكومي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالأحياء السكنية والحي الحكومي والمحاور الرئيسية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، مستهلا الجولة بالترحيب بعودة العاملين بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، خلال جولته، الحي السكني الخامس R5 على مساحة 885 فدانا تقريبا، والذي يضم حوالي 23 ألف وحدة سكنية وتجارية وفيلات شاملة الخدمات، ويتم تنفيذه طبقاً للطراز الفرنسي الكلاسيكي تحت مسمى "جاردن سيتي الجديدة".

كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز العاصمة الإدارية، ثم تابع  سير أعمال تنفيذ المرافق في الحي الحكومي.

كما التقى المهندس شريف الشربينى،  مسئولي الشركات المنفذة بالحي السكني الثالث R3، والذي يقام على مساحة 1016 فدانا تقريبا، ويضم نحو 24 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات، وذلك للوقوف على مدى نسب الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشروعات والعمل علي حل العقبات،  وكذا الوقوف على مدى انتظام العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وحث رئيس الجهاز، مديري المشروعات على سرعة انتظام العمالة  والبدء فوراً دون تأخر  في تتفيذ الأعمال المكلفة بها والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.​


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