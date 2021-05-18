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نائب بالشيوخ يوضح أهداف قانون الصكوك السيادية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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علق النائب ياسر زكي، عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ، على قانون الصكوك السيادية، الذى أقره مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الإثنين، وتم الموافقة عليه نهائيًا قائلًا: إن قانون الصكوك السيادية شئ ضروريًا ومهم، وكان لا بد أن يتم إصداره والموافقة عليه منذ فترة طويلة.

وأكد" زكي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن المشروع فى غاية الأهمية لأنه يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة والحد أيضًا من عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير ألياته.

وأشار "عضو مجلس" الشيوخ إلى أن مشروع قانون الصكوك السيادية يحافظ على حق الدولة ويوفر حياة كريمة للمواطن.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

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