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غارة إسرائيلية تستهدف مجمعا حكوميا وسط مدينة غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:35 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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استهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مجمعًا حكوميًا وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع داخل قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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مجمع حكومي قطاع غزه غزة غارة اسرائيلية

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