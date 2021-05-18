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تعرف على تفاصيل شخصية أحمد حاتم فى الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يواصل صناع وأبطال مسلسل ليه لأ تصوير الجزء الثاني من العمل، وذلك بعدما توقف قليلًا بسبب انشغال الأبطال بتصوير أعمال أخرى تم عرضها في السباق الرمضاني الماضي. 

وكشف أحمد حاتم فى تصريحات صحفية عن تفاصيل شخصيته فى العمل حيث قال: أجسد خلال مسلسل ليه لا شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".


يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ يشارك في بطولته، منة شلبي، أحمد حاتم، فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

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