مستشار الرئيس يطمئن المصريين بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن فئات كثيرة بدأت تبحث عن لقاحات فيروس كورونا المستجد بسبب التوعية، لافتًا إلى أن مصر بلد شابة وعدد المصريين الأقل من 40 سنة كبير جدا، كما أن عدد الرجال والسيدات الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة لا يزيدعن 8.2% من عدد السكان.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، "نبحث عن تطعيم الكوادر الطبية ومصابي الأمراض المزمنة وكبار السن فوق الـ60 سنة"، لافتًا إلى أن ما يتراوح بين 75% و80% من الحالات التي تدخل الرعاية المركزة يزيد عمرها عن 60 سنة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، "نسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، وقاربنا على الوصول إلى تطعيم 2 مليون مواطن ولم نرَ أي أثار خطيرة".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن تصنيع اللقاحات أمر استراتيجي في منتهى الأهمية، لافتا إلى أن أزمة كورونا غيرت وجه العالم كله وأثبتت أهمية وجود دعم قوي من اللقاحات، وما نعاني منه جزئيا ان الدول المنتجة للقاحات والأمصال استحوذت على القدر الأعظم منها، وحتى منظمة كوفاكس المنوط بها تقديم اللقاحات لديها 250 مليون جرعة نقص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه كارثة أخلاقية بسبب هذا الأمر".

