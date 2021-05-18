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وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 20202021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 202165 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021617، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021619، وتستمر حتى الخميس الموافق 202171.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالبطالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأكدت الوزارة على أنه تم التنبيه مشددًا على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

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