"بايدن" يعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة مع تصاعد الضغوط على الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة الجارديان انه أصدر بايدن بيانًا لأول مرة أعرب فيه عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ومع ذلك، لم يصل الرئيس الأمريكي إلى حد الدعوة إلى وقف فوري للضربات الجوية الإسرائيلية التي استمرت ثمانية أيام وللقصف الصاروخي لحركة حماس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين. وجاء في بيان البيت الأبيض بعد المكالمة الهاتفية الثانية بين الزعيمين خلال ثلاثة أيام أن "الرئيس كرر دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية". وشجع إسرائيل على بذل كل جهد لضمان حماية المدنيين الأبرياء.



كما ناقش الزعيمان التقدم المحرز في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس. وأعرب الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار وناقش مشاركة الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية ".



وقد شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات الجوية في ساعات ما قبل فجر يوم الثلاثاء، وسوت مبنى في مدينة غزة بالأرض. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق 100 قنبلة وصاروخ على 65 هدفا. لم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات. وقال الجيش إنه أسقط أيضا طائرة مسيرة "تقترب من الحدود الإسرائيلية" في الشمال الشرقي بعيدا عن القتال في غزة. ولم يذكر المكان الذي نشأت فيه الطائرة المسيرة ولم يتسن الاتصال بالجيش للتعليق.



أشارت تقارير إسرائيلية نقلًا عن مسؤولين عسكريين إلى أن القوات الإسرائيلية أرادت مواصلة عملياتها العسكرية ليوم أو يومين آخرين قبل الانسحاب. وقال نتنياهو لمسؤولين أمنيين إسرائيليين في وقت متأخر يوم الاثنين إن إسرائيل "ستواصل ضرب أهداف إرهابية" في غزة "طالما كان ذلك ضروريا من أجل إعادة الهدوء والأمن إلى جميع المواطنين الإسرائيليين".



في غضون ذلك، منعت الولايات المتحدة - للمرة الثالثة خلال أسبوع - تبني بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف العنف الإسرائيلي الفلسطيني. قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تركز بدلًا من ذلك على "الدبلوماسية الهادئة والمكثفة".



قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، متحدثًا في الدنمارك يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة إذا أبدت إسرائيل وحماس اهتمامًا بإنهاء الأعمال العدائية - لكن الولايات المتحدة لم تطالبهما بفعل ذلك. واضاف "في النهاية، الأمر متروك للأطراف لتوضيح أنهم يريدون متابعة وقف إطلاق النار".

