"كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا معاك"..بهذه الكلمات دينا تُهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

حرصت الفنانة الإستعراضية على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ81، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دينا ثلاثة صور لها برفقة الزعيم عادل إمام من كواليس تصوير فيلم "المنسي"، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب وفي أحسن صحة، وربنا يخليك لينا".



وتابعت دينا قائلة :"أنا سعيدة إني كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا معاك، بنحبك قوي، الزعيم عادل إمام ".



وفي سياق آخر، تنتظر دينا حاليًا عرض فيلم "سقراط ونبيلة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هشام الشافعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالفتاح كمال، بطولة أشرف عبدالباقي، محمد فهيم، أحمد فتحي، سامي مغاوري، وكوكبة مميزة من النجوم.