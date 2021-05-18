بهذه الطريقة.. ميس حمدان تُعلن تضامنها مع القضية الفلسطينية



يذكر أن الضفة الغربية وأراضي الـ48، شهدت صباح يوم الثلاثاء، اضراب شامل نصرة للقدس ودعماً لصمود الأهالي في قطاع غزة، ولاستمرار الحراك الشعبي، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.





وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

تضامنت الفنانة ميس حمدان مع الشعب الفلسطيني و ذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت ميس حمدان صورة للقدس، وعلقت عليها قائلة:" سلاماً لأرض خلقت للسلام و ما رأت يوماً سلاماً".