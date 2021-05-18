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وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر أبريل الماضي.

أوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالميًا بلغت (١٥) بحثًا، وتم الإشراف على (١٠) رسائل دكتوراه و(١٣) رسالة ماجستير.

وتضمن التقرير المشاركة في (٣٨) دورة تدريبية وورشة عمل لعدد (٥٧) متدربًا عن بُعد، كما تم تدريب (٥٣) طالبا من جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت التقرير إلى قبول (٣) مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار تحت عنوان: "تطبيق استخدام فائض الكبريت الناتج من عمليات تنقية الغاز الطبيعي والبترول في التنمية المستدامة لتكنولوجيا الرصف"، و"معالجة المياه الملوثة باستخدام الهياكل المعدنية النانونية المحضرة من نفايات البلاستيك"، و"تطوير المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول للمساهمة في المشروع القومي لمصر كمحور إقليمي للطاقة".

وأشار التقرير إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي للسادة أعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمعهد بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن مبادرة بناء القدرات للإصلاح الإداري؛ لرفع قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمعهد، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ بأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة.

وأفاد التقرير بحصول المعهد على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية خلال مشاركة مكتب التايكو بالمعهد في معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2021) حيث حصلت د. سوسن عبدالهادي على الميدالية الذهبية بمخرج بحثي بعنوان: "تحضير وتوصيف متراكب نانوي جديد كقطب معاكس لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم"، وكذلك حصول د. شريف علي يونس على الميدالية الفضية بمخرج بحثي بعنوان:
"طريقة لتحضير المعادن النانوية صفرية التكافؤ من الحديد أو الفضة أو ثنائية المعدن من الحديد والفضة بالفينولت المستخلصة من مياه الصرف الصناعي كعوامل اختزال".

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