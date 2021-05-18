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السكة الحديد: تشغيل القطارات الإضافية لإعادة ركاب الصعيد ينتهي الجمعة المقبل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية التي دفعت بها خلال فترة عيد الفطر لخدمة خطوط الصعيد ينتهى يوم الجمعة القادمة، حيث دفعت بـ8 قطارات إضافية لتقوم برحلات يومية خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو الجارى بجانب القطارات المجدولة.

واستهدفت القطارات الإضافية التي دفعت بها هيئة السكة الحديد مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، كما قامت أيضا بزيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية العاملة حتى الجمعة القادمة الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2202 روسي القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 1952021 فقط.



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