ماجد المصري يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية



تضامن الفنان ماجد المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .



نشر ماجد المصري صورة لخريطة فلسطين، وعلق عليها قائلاً:"النصر قريب إن شاء الله #فلسطين".







يذكر أن شهدت الضفة الغربية وأراضي الـ48، صباح اليوم الثلاثاء، إضراب شامل نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، ولاستمرار الحراك الشعبي، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.







وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.