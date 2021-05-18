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"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن انه تم اختيار 2 مركز جديد للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالأماكن الآتية:

وحدة المستعمرة (مستشفى القصير القديم ) بمدينة القصير، وحدة الأمل بمدينة رأس غارب، وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم لقاح فيروس كورونا بالبحر الأحمر 3مراكز بخلاف مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انه تم الانتهاء من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا وشدد على جميع الطواقم الطبية بالحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

وأضاف"مرعى" بأن المراكز الجديدة تمكن المواطنين من الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg
وناشد المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء واتباع قواعد التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)
"صحة البحر الأحمر" تعلن زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 3 مراكز بالمحافظة (صور)

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