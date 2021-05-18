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البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى رحيل كاهن من إيبارشية طموه

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب، اليوم الثلاثاء، الأب الفاضل القمص أبراهام وديد كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين في بني يوسف بالهرم، التابعة لإيبارشية طموه، عن عمر قارب ٤٤ سنة قضى منها أكثر من ١٧ سنة في خدمة الكهنوت.

ولد الأب المتنيح يوم ١٧ سبتمبر ١٩٧٧، وسيم كاهنًا في ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٣ ونال رتبة القمصية في ٦ يونيو ٢٠١٥.

الأب المتنيح أيضًا هو شقيق كل من القمص عبد المسيح وديد بالبحيرة، والقس مينا وديد بكندا.

وستقام صلوات تجنيزه في العاشرة والنصف من صباح اليوم بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي سيفين بطموه (مقر المطرانية) بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه ولمجمع الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أبراهام وديد، ولشقيقيه القمص عبد المسيح وديد، والقس مينا وديد، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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