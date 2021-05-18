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مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة دولية وداخلية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، علي مدار اليوم، تقل متنها ما يقرب من 4457 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من مطار القاهرة الجوي بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لندن، باريس، دبي، روما، إسطنبول، فيينا، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، نيروبي، أربيل، الخرطوم)، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4457 راكبا.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة أسبوعية مباشرة بين مدينة براغ (التشيك) ومدينة الغردقة، اعتبارًا من 23 مايو الجاري، وذلك حرصا من الشركة علي تسيير المزيد من الرحلات من وإلي الوجهات السياحية ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ومن المقرر أن يتم زيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بأحدث طائراتها من طراز الآيرباص A220-300.

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