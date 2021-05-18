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محافظ شمال سيناء: نجري فحوصات pcr لمصابي الأحداث الأخيرة بفلسطين قبل تلقي العلاج في المستشفيات المصرية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مصر يربطها بالأراضي الفلسطسينية معبران رئيسيان هما معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، لافتًا إلى أن الأول مخصص لدخول وخروج الأفراد من مصر إلى قطاع غزة والعكس، ونتيجة للأحداث الأخيرة استثنت مصر المعبر من عملية الفتح والقفل المقيدة بتوقيتات محددة وتم فتح المعبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وأضاف "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنهم يتعاملون في معبر رفح مع أمرين، المواطنين المسافرين إلى القاهرة بسبب ارتباطات، وهناك الشق الثاني المستجد وهو استقبال مصابي القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وأهم وزارة تعمل معنا في هذا الاتجاه هي وزارة الصحة والسكان التي دفعت بـ50 سيارة إسعاف إلى المعبر كنفق أول إسعاف، ثم نفق ثان يعمل على خدمة المحافظة لمدن القناة بواقع 50 سيارة إسعاف".

وتابع محافظ شمال سيناء، أن سيارات الإسعاف بالنفق الاول مجهزة وهي سيارات رعاية طبية كاملة، حتى ينقل المصابون إلى المنفذ المصري مباشرة، لافتًا إلى أن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة موجود على المنفذ ومعه طاقم لتحديد المستشفى التي يتوجه إليها كل مصاب، إذ أن هناك 3 مستشفيات تقدم الخدمة وهي الشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

واستطرد محافظ شمال سيناء، "هناك 3 مسشتفيات أيضا في مدن القناة كنفق طبي ثانٍ لعلاج المصابين، وأي مصاب يخضع لفحص pcr بسبب احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

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