بهذه الطريقة..بشرى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت بشرى في الصورة برفقة الفنان عادل إمام، علقت على الصورة قائلة:" كل سنة و انت طيب يا زعيم يا استاذ عادل يا نوارة الفن المصري و العربي، أول من قالي غني صوتك حلو و شجعني ، وقال انتي ممثلة شاطرة بتعضي في الدور ربنا يديك الصحة يا استاذ عادل ".



يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

