Advertisements

بهذه الطريقة..بشرى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت بشرى في الصورة برفقة الفنان عادل إمام، علقت على الصورة قائلة:" كل سنة و انت طيب يا زعيم يا استاذ عادل يا نوارة الفن المصري و العربي،  أول من قالي غني صوتك حلو و شجعني ، وقال انتي ممثلة شاطرة بتعضي في الدور ربنا يديك الصحة يا استاذ عادل ".
 
يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

شقيق محمد صبحي يُعلن اعتزاله نهائيا.. ويُعلق :"لا استطيع تقديم فن رخيص"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله