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"بوسطة" تحصل على تمويل بقيمة 6.7 مليون دولار

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:21 ص
مؤسسي الشركة
مؤسسي الشركة
أحمد الشيخ
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 أعلنت شركة بوسطة، الشركة الناشئة في مجال توصيل الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية في مصر، اليوم عن إغلاق الجولة التمويلية الأولى بقيمة 6.7 مليون دولار بقيادة صندوق رأس المال الأستثماري العالمي سيليكون باديا، بمشاركة 4 DX وPlug and Play Ventures بالإضافة إلى مستثمرين إقليميين وعالميين آخرين.

 
يأتي ذلك في أعقاب جولة تمويلية بقيمة 1.8 مليون دولار تم تأمينها في عام 2020 من مجموعة DPDgroup الأوروبية لتوصيل الطرود، مما يرفع إجمالي التمويل المجمع حتى الآن إلى حوالي 9 ملايين دولار تقريبًا.


تستهدف شركة بوسطة مساعدة الشركات الصغيرة  علي النمو بشكل أسرع نظرًا لكونها متخصصة في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لشركات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك خدمة التسليم في اليوم التالي، وتتبع طلبات الشراء، والإرجاع والاستبدال، وتحصيل النقود، وذلك من خلال تبسيط العملية اللوجستية، والسماح للعملاء بالتحكم الكامل في عملية التسليم.
 
من جانبه قال محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، "يعد حل مشكلة التوصيل لشركات التجارة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية لنمو أعمال التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، ونحن ملتزمون بمساعدة قطاع  التجارة الإلكترونية على النمو من خلال توفير التسليم السريع والجودة والخدمة الاستثنائية، مع الحرص على تقديم أسعار تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم في الحصول على هامش ربح أفضل وبالتالي تحقيق معدلات ربح أعلى. وذلك  من خلال استراتيجية  بوسطة التي ترتكز على رضاء العملاء والبحث عن حلول تكنولوجية تحقق أعلى جودة بأقل تكلفة ممكنة.


وتابع عزت: "تضم الشركة نحو 210 موظفًا وشبكة تشمل حوالي 500 سائق،وسوف تستخدم شركة بوسطة  الأستثمار الجديد في التوسع في تسليم عدد اكبر من الشحنات يصل الي 15 مليون شحنة في مصر خلال العامين المقبلين ، وخدمة  أكثر من 20000 شركة بالإضافة الى التوسع في منطقة الشرق الأوسط".

 
وقال الدكتور فواز الزغبي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيليكون باديا  "لطالما كانت للتجارة الإلكترونية مستقبل مبهر في منطقتنا لتمتعها بإمكانيات متطورة ولكنها دائمًا ما تواجهه عدة معوقات أبرزها  الدعم اللوجستي أو ما يطلق علية آليات الشحن والتوصيل أو التسليم. وإنه يسعدنا أن نرى أخيرًا ظهور شركات مثل بوسطة  تعمل علي معالجة بعض هذه المشكلات ومساعدة التجارة الإلكترونية على تحقيق وعودها وإمكاناتها الكاملة في منطقة أصبحت الآن "ممكَّنة رقميًا".


وأضاف نامك الزغبي، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة سيليكون باديا، "نحن نقدر تماما ما أنجزه فريق عمل شركة بوسطة في قطاع اللوجستيات في مصر ولأن الأرقام تتحدث عن نفسها فنحن نتوقع أن تحقق شركة بوسطة نمو أكبر ثلاث مرات خلال العام الحالي في ظل أستمرارها في المحافظة علي تقديم أفضل تجربة للعملاء وهو الأمر الأهم في هذا المجال.

 ويذكر أن الشركة منذ تأسيسها عام 2017، قامت بتسليم أكثر من 4 ملايين طرد للشركات منها 2.3 مليون طرد تم تسليمها منذ ظهور  فيروس كورونا "كوفيد-19" في مارس 2020.

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خدمات الشحن تمويل الشركات الصغيرة بوسطة الشركات الناشئة الخدمات اللوجيستية

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