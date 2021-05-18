رامي ربيعة: نسعى لتخطي صن داونز ومواصلة الطريق نحو النجمة العاشرة

أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق يسعى بكل قوة لتخطي عقبة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، والوصول للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة والنجمة العاشرة.









وقال ربيعة: «واجهنا فريق صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة، وحققنا الفوز بهدفين دون رد، ولكن هدفان في شباك فريق مثل صن داونز، بكل تأكيد لا يعني حسم التأهل.. الفريق الجنوب إفريقي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويلعب كرة قدم رائعة».









وأضاف مدافع الأهلي: «أمامنا شوط ثانٍ أمام صن داونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل، نحن نحترم المنافس بكل تأكيد، ونسعى إلى حسم التأهل إلى نصف النهائي من بريتوريا».





وشدد ربيعة، على أن اللعب أمام فريق يتمتع بالقوة الجسمانية، إلى جانب المهارة، يحتاج إلى الأداء برجولة، وقد تكون هناك التحامات قد يراها البعض نوعا من العصبية وهي رؤية في غير محلها، وغير صائبة إلى حد كبير.









وأشار مدافع الأهلي إلى أنه خلال مباراة الذهاب بالقاهرة نجح الأهلي في الضغط بشكل جيد جداً على لاعبي صن داونز، واستطاع تحقيق الفوز بهدفين، وهي نتيجة جيدة، ولكن لم تحسم التأهل، خاصة أن هناك مباراة ثانية بين الفريق في بريتوريا.









وواصل مدافع الأهلي: «عندما تفوز بهدفين في القاهرة، ويتبقى على تحقيق هدفك٩٠ دقيقة من المؤكد أنك لن تضيع مجهودك.. سوف تبذل أقصى جهد من أجل حسم التأهل ومواصلة السير بحثا عن اللقب العاشر».









واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي دائما ما تكون داعمة للنادي، وتساند اللاعبين بشكل دائم بغض النظر عن اسم اللاعب الذي يشارك في أي مباراة؛ لأن مصلحة الأهلي هي الأهم، وجميع اللاعبين أيضا يرغبون دائما في أن يكون الأهلي في أفضل صورة، وفي مكانة تليق بتاريخ نادي القرن.