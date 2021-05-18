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محمد شريف: هدفنا التأهل من بريتوريا.. وصن داونز يستحق الاحترام

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
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قال محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إن الأهلي أمامه مواجهة صعبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم٢٢مايو الجاري، مشيرا إلى أن الفريق يسعى إلى التأهل إلى الدور نصف النهائي من بريتوريا.


وقال مهاجم الأهلي إن جميع اللاعبين لديهم هدف محدد، وهو حسم الصعود إلى دور نصف النهائي من جنوب إفريقيا، وتقديم مباراة قوية تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.


وأضاف شريف: «الفوز على صن داونز في القاهرة خطوة مهمة، ولكن الأهلي لم يتأهل إلى الدور النصف النهائي، هناك شوط ثانٍ في جنوب إفريقيا، ونحن على درجة عالية من الاستعداد والتركيز لحسم التأهل في مواجهة السبت المقبل».


وأكمل مهاجم الأهلي: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا، ونسعى بكل قوة من أجل تحقيق ذلك.. الجهاز الفني واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في التحضير لمواجهة صن داونز والتي جاءت بعد فترة من الضغط؛ بسبب توالي المباريات، ولكن هذا هو قدر الأهلي، وأي لاعب يشارك مع الفريق قادر على تحمل المسؤولية وتحمل الضغوط مهما بلغت شدتها».


وواصل شريف: «الفترة الماضية شارك الأهلي  في كأس العالم للأندية، ثم منافسات الدوري، وهناك مباراة على كأس السوبر الإفريقي، والآن لا حديث يعلو فوق مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا التي يسعى خلالها الأهلي إلى حسم تأهله إلى الدور النصف النهائي في دوري الأبطال».


وشدد شريف، على أن صن داونز لا يحتاج إلى الحديث عنه، فتاريخه في السنوات الأخيرة يؤكد أنه فريق يستحق الاحترام، وبصفة عامة عندما يصل فريق إلى دور ربع النهائي في بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا، فمن المؤكد أنه فريق مميز ويمتلك المقومات والعناصر الجيدة.


وأشار مهاجم الأهلي، إلى أن الفريق دائما ما يكون في تحدٍ جديد في كل مباراة يشارك بها، وكل بطولة يكون متواجد فيها، والفوز دائما ما يكون الهدف الأول الذي يسعى إليه الفريق على مدار الأجيال المتعاقبة على النادي والتي ارتدت قميص الأهلي.


وقال شريف، إنه يتطلع بشكل شخصي لكتابة تاريخ مع الأهلي من خلال الفوز بالألقاب والبطولات، وهذه الرغبة هي حلم مشترك لجميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق.


وأضاف: «ثقة الجهاز الفني والجماهير بكل تأكيد دافع قوي بالنسبة لي؛ لبذل مجهود إضافي من  أجل إسعاد الجماهير وتنفيذ تعليمات الجهاز في المباريات التي أشارك فيها، وهدفنا واحد نسعى إلى الوصول إليه، ورغبتنا مشتركة في الوصول بالأهلي دائما إلى الفوز والتواجد على منصات التتويج.


واختتم محمد شريف تصريحاته بالتأكيد على أنه يسعى بكل قوة من أجل إسعاد جماهير الأهلي، التي تعد السند الحقيقي والداعم القوي للفريق.

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محمد شريف صن داونز الأهلي

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