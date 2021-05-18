Advertisements

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، منافسه فولهام، اليوم الثلاثاء 18 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة في الجولة الماضية على يد ليفربول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.


واستقر النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه فولهام، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-


هندرسون - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو - مكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرناندز - ماركوس راشفورد - جرينوود - إدينسون كافاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد فولهام الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 15 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 18 ساعة

شقيق محمد صبحي يُعلن اعتزاله نهائيا.. ويُعلق :"لا استطيع تقديم فن رخيص"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

مارسيال يغيب عن مباراة فولهام بسبب الإصابة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مورينيو يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله