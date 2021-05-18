تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، منافسه فولهام، اليوم الثلاثاء 18 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة في الجولة الماضية على يد ليفربول، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.









واستقر النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه فولهام، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-









هندرسون - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو - مكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرناندز - ماركوس راشفورد - جرينوود - إدينسون كافاني.