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هكذا يظهر خالد النبوي في مسلسل "البحث عن علا"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان خالد النبوي في مسلسل "البحث عن علا"الذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، حيث يظهر كضيف شرف في إحدى الحلقات.

ويتناول المسلسل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.


"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة هند صبري، وهو قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.

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