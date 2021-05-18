رسميًا.. الأهلي يكشف موقف علي معلول من المشاركة أمام صن داونز

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول، لاعب الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من غدٍ.









وأوضح أبوعبلة، أن «معلول» أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي.









وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو الجاري في قطر.













وكان «معلول» قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.









وحرص الجهاز الفني على ضم «معلول» إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.