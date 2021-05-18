سفير مصر في جنوب إفريقيا يرافق بعثة الأهلي إلى بريتوريا

رافق السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مطار القاهرة إلى مطار جوهانسبرج، ثم التوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.









واطمأن الفاضلي على اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد بعثة الفريق، وذلك خلال وجوده على نفس طائرة الأهلي التي توجهت من القاهرة إلى جنوب إفريقيا؛ استعداد لمواجهه صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وحرص السفير المصري على الحديث مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني والاطمئنان عليهم خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى مطار جوهانسبرج.





وكان السفير المصري قد تواجد في القاهرة خلال الأيام الماضية، ورافق بعثة الأهلي التي غادرت مطار القاهرة في التاسعة مساء أمس، ووصلت إلى مطار جوهانسبرج في الساعة السابعة صباحا.









ويلتقي الأهلي مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.