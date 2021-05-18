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طبيب الأهلي يحسم موقف حمدي فتحي من المشاركة مع الأهلي أمام صن دوانز ونهضة بركان
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:41 ص
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.
وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.
وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من١٢ ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود، ثم استقلال حافلة من مطار جوهانسبرج إلى مدينه بريتوريا.
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