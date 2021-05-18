طبيب الأهلي يحسم موقف حمدي فتحي من المشاركة مع الأهلي أمام صن دوانز ونهضة بركان

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب الفريق، أجرى أشعة في القاهرة قبل سفر البعثة إلى جنوب إفريقيا، وكشفت نتائج الأشعة عن وجود التئام شبه كامل في موضع إصابته.









وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نسبة لحاق فتحي بمواجهة صن داونز متوسطة، بينما نسبة لحاقه بمباراة نهضة بركان قوية.









وكان حمدي فتحي قد أجرى جراحة في الكوع بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.









وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من١٢ ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود، ثم استقلال حافلة من مطار جوهانسبرج إلى مدينه بريتوريا.