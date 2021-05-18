هند عبد الحليم: كان ليا الشرف إني أشتغل معاك

نشرت الفنانة هند عبد الحليم ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت هند عبد الحيلم في الصورة برفقة الفنان عادل إمام، علقت على الصورة قائلة:" Happy birthday legend كان ليا الشرف اني اشتغل معاك ربنا يديك الصحة" .



يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

