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محمد مهران مُدافعًا عن محمد سامي :"مشوفتش منه حاجة وحشة خالص"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
منار داود
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حرص الفنان محمد مهران على الدفاع عن المخرج محمد سامي عقب القرار الصادر مؤخرًا من قبل المتحدة للإعلام، والذي نص على وقف التعامل معه، وكذلك بعد تعرضه للهجوم طوال الفترة الماضية بسبب مسلسله الأخير "نسل الأغراب" وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر الفنان محمد مهران صورة له جمعته بالمخرج محمد سامي والفنان أمير كرارة، وعلق عليها قائلاً :"الراجل ده مكناش صحاب شافني مره في المسرح في ٢٠١٥ و قالي اننا هنشتغل مع بعض و مشفتوش بعدها غير سنه ٢٠٢٠ لما اشتغلت معاه في مسلسل البرنس ومن بعدها بقينا نشتغل مع بعض".

وتابع محمد مهران قائلاً :"مشوفتش منه حاجة وحشة خالص و مالوش معايا أي مصلحه شخصيه وكان داعم ليا و لموهبتي بشكل كبير و اي ممثل بيكون هدفه انه يشتغل مع مخرج شاطر و مأمن بيه و مظنش لما هتشوف c.v المخرج ده مش هتقدر تقول غير انه مخرج مهم و شاطر و بيطلع من الممثل افضل ماعنده".

وأضاف قائلاً:"ملاحظه لبعض الناس اللي بتتكلم عن الشلليه انا عمري في حياتي ماقابلت استاذ محمد سامي بره نطاق العمل، ماقعدتش معاه في كافيه ماسهرتش معاه بتجمعني بيه علاقه ود و احترام و عمل و بس".

مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.

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