مؤشرات البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب مع شراء لجميع فئات الافراد على الأسهم الصغيرة و المتوسطة و خاصة الخبرية و بعض المضاربية.

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10750.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2227.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8 % ليصل إلى مستوى 3180.4 نقطة.





تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة المصرية



