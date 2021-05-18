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مؤشرات البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:45 ص
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب مع شراء لجميع فئات الافراد على الأسهم الصغيرة و المتوسطة و خاصة الخبرية و بعض المضاربية.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10750.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2227.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8 % ليصل إلى مستوى 3180.4 نقطة.
تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة المصرية
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم للبيع بصافي 227.28 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والمصريين للشراء بصافي 87.44 مليون جنيه، و139.84 مليون جنيه على التوالي.
تداولات البورصة المصرية
وفي تلك الأثناء، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 208.07 مليون جنيه، من خلال 105.62 مليون سهم، عبر 8.6 ألف صفقة.
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