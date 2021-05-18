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محافظ شمال سيناء: قبائل سيناء أعلنت فتح الدواوين لاستقبال مصابي الأحداث بفلسطين مرافقيهم (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على دخول كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة لعلاج مصابي الأحداث الأخيرة، موضحًا أن علاج المصابين في مصر يكون بالمجان.

وأضاف "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن بعض مؤسسات المجتمع المدني قدمت احتياجات ومعونات كاملة للجانب الفلسطينيين ومن يخدمون في المسشتفيات التي تقدم العلاج للمصابين تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع محافظ شمال سيناء: "استقبلنا 3 حالات رئيسية بالأمس، وهما لرجلين يزيد عمرهما عن 30 سنة وطفل عمره 11 سنة، وقُدمت لهم الرعاية الطبية وقام الأطباء بمجهود كبير جدا لأن هذه الحالات كانت مصابة بمنذ 5 أيام".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن عناصر وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي يقدمان الدعم النفسي للمصابين، حيث قُدم الدعم للطفل المصاب الذي تلقى العلاج في مصر بالأمس، منوها بأن أهالي سيناء تبرعوا بالدم إلى أن تم تغطية ضعف الكميات المطلوبة.

وأوضح أن المركز الطبي للدم تم فتحه واستقبال المتبرعين، كما أن هناك ما يعرف على مستوى القبائل والعالات بـ"الدواوين"، حيث أن القبائل عندما تعلن فتح هذه الدواوين فهذا يعني أن كل بيوت الأهالي وهذه الدواوين لاستقبال المصابين ومرافقيهم.

وتابع، "الدولة المصرية تستقبل المصابين ومرافقيهم، وحتى الآن الطاقة الاستيعابية تستطيع تقديم الخدمة للمصابين ومرافقيهم أيضًا، وهذا كنفق أول، أما منازل ودواوين أهالي شمال سيناء فهي النفق الثاني".

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