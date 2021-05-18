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كيف اتحدت وزارات مصر لدعم الأشقاء في فلسطين؟

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسابقت الوزارات المصرية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتسخير كافة الإمكانيات لصالحهم.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اتحاد وزارات مصر لدعم الأشقاء في فلسطين.

توجيهات السيسي
البداية، حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

وقررت هيئة الإسعاف، تسخير كافة إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات.

165 سيارة إسعاف مُجهزة
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية. 

وأوضحت زايد، أن القوة الداعمة الإسعافية الأساسية بلغت 50 سيارة إسعاف من إقليم القناة مُجهزة بعناية مركزة ومُزودة بجهاز تنفس صناعي، فضلا عن إمدادها بتجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية متكاملة، بالإضافة إلى 65 سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء، كما يوجد أيضا قوة دعم احتياطية بعدد 50 سيارة من محافظات إقليم القناة وباقي محافظات الجمهورية للتحويلات والترانزيت، ويكون التمركز في محافظة الإسماعيلية.  

تقديم الدعم بمراكز الإغاثة
بينما نفذت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكد من جودة وسرعة أداء الخدمات الطبية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في غزة ومن يصل منهم إلى أراضى شمال سيناء، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء وقطاع الإغاثة بها، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والجمعيات الأهلية الشريكة.

وتابعت القباج، أن مركز الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي فتح أبوابه وأتاح غرف مُجَّهزة لإقامة فرق الأطباء والمسعفين والمشرفين، كما ساهم بمستلزمات الإقامة في منفذ رفح البرى ومستشفى رفح بما يشمل المفروشات والبطاطين والأسِرة وغيرها من المعقمات والمطهرات، بالإضافة إلى الوجبات الغذائية.

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قطاع غزه دعم فلسطين جرحى ومصابين الرئيس السيسى

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