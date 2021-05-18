Advertisements

السيسي يشارك في قمة الاقتصاديات الأفريقية بعد قليل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الاقتصاديات الأفريقية بعد قليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

إقرأ أيضا..
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في مقر إقامته في باريس رئيس وزراء البرتغال، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات

وأشاد الرئيس السيسي، بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شقيق محمد صبحي يُعلن اعتزاله نهائيا.. ويُعلق :"لا استطيع تقديم فن رخيص"

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله