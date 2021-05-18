السيسي يشارك في قمة الاقتصاديات الأفريقية بعد قليل

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الاقتصاديات الأفريقية بعد قليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في مقر إقامته في باريس رئيس وزراء البرتغال، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات



وأشاد الرئيس السيسي، بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية.



