ارتفاع سعر نفط عمان 1.18 دولار للبرميل

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو القادم، بواقع 1.18 دولار للبرميل.









وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو ، ارتفع إلى 68.43 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 67.25 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس المقبل 66.9 دولار للبرميل، بارتفاع 1.15 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 66.75 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران المقبل 0.54 بالمائة، ليصل إلى 66.63 دولار للبرميل، رابحاً 36 سنتًا للبرميل.





وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.59 بالمائة، ليصل إلى مستوى 69.87 دولار للبرميل، بمكاسب 41 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.







