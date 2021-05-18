البورصة تنفذ صفقة على أسهم "انتجريتيد" بقيمة 371.54 مليون جنيه

نفذت البورصة المصرية صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى خلال جلسة اليوم بقيمة 371.54 مليون جنيه.





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال 21.6 مليون سهم









وتقوم البورصة بهذا الجراء وفقاً لاحكام القانون بالبند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة والذى تنص علي :-









1- يتاح التعامل على أسهم الشركة فور ادراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية.

– بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.





