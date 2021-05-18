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19110 مواطنًا يتلقون لقاح كورونا بالقليوبية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، تلقي 19110 مواطنا الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد بالقليوبية، بينما تلقى 3367 الجرعة الثانية بمراكز اللقاح بالمحافظة ال9 منذ بدء تشغيل هذه المراكز وحتى الأن.

ووفق البيانات الرسمية لمديرية الصحة، فقد تلقى 6303 مواطنا الجرعة الأولى، و1281 الجرعة الثانية، و5426 جرعة أولى، و866 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب، و6026 جرعة أولى، و1220جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

بينما تلقى الجرعة الأولى فقط 398 برمد بنها، و198 بوحدة الأحراز بشبين القناطر، و169 بمركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، و6 حالات بمركز طبي الحي الثاني بالعبور، و584 ببنك الدم الإقليمي بإسنيت كفر شكر.

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