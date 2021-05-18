بكلمات مليئة بالحب.. منة فضالي تُهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

حرصت الفنانة منة فضالي على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ81، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة فضالي صورة للفنان عادل إمام، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب يا زعيم، ربنا يديك الصحة وطولت العمر".



وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.