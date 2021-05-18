سهم "حديد عز" يقفز بنسبة 1.4% بعد رفع أحمد عز حصته

رفع رجل الأعمال أحمد عز حصته في رأسمال شركة حديد عز من 27.3 إلي 32.29%، عبر شراء 3.04 مليون شهادة إيداع دولية بما يعادل 27.12 مليون سهم كانت مملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار في شركة حديد عز. ، و قدرت قيمة الصفقة نحو 18.98 مليون دولار، بمتوسط سعر 2.1 دولار لشهادة الإيداع، عبر شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.





واشارت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم تبلغ نحو 33.45%، فيما تراجعت بذلك حصة مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار في رأسمال شركة حديد عز من 38.4 إلي 33.41%.





وبالتزامن مع قيام أحمد عز برفع حصته ، فقز سهم الشركة بنسبة 1.4% ليسجل سعره بالبورصة المصرية الأن الي 11.1 جنيه.





وتكبدت حديد عز خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له.

وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة في 2020 نحو 563.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.48 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.