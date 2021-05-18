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عاجل...وفاة نيكولاس كير رائد فرقة الروك الفرنسية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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توفى رائد فرقة الروك الفرنسية "بوني هوكس" الفنان "نيكولاس كير" ، عن عمر ناهز الخمسين عاما، لم يتم تحديد سبب وفاته.


عاش "كير" حياة مفرطة في موسيقى الروك أند رول، عاش والده في عاصمة كمبوديا "بنوم بنه" لأب فرنسي وأم كمبودية واستقر في باريس، حيث توفي بها.

يذكر أن "كير" عمل مع الممثلة والمغنية والمخرجة وعارضة الأزياء الأمريكية "أرييل دومباسل" وقام أيضا بتأليف مقطوعات أفلام للكاتب والمفكر والفيلسوف الفرنسي "برنارد هنري ليفي".

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