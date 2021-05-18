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البورصة توقف التعامل علي أسهم "جينيال تورز"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية ايقاف التعامل على اسهم شركة جينيال تورز وذلك لحين موافاتنا بملخص قرارات الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم 18/05/2021 .

وكانت الهيئة العامة للاستثمار،  قد قررت دعوة الجمعية العامة العادية لشركة جينيال تورز، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو المقبل.

وأوضحت هيئة الاستثمار، أن العمومية ستناشق تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية لعام 2019، والتصديق على توزيع أرباح عام 2019

وأضافت أن العمومية ستنظر في إبراء ذومة مجلس الإدارة عن الفترة وتعديل تشيل المجلس.

وأشارت إلى أنه في حالة عدن اكتمال النصاب القانوي سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العام العادية يوم الثلاثاء 25 مايو المقبل.

يشار أن الشركة حققت صافي خسارة بقيمة 431.48 ألف جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، مقابل صافي ربح بلغ 95.23 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2019.

وأظهرت القوائم عدم تحقيق إيرادات ومبيعات خلال التسعة أشهر، مقابل 5.31 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المقارنة من 2019.

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