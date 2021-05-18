خروج اللاعب محمد جمال بنادى سيراميكا كيلوباترا من مستشفى رأس غارب بعد تعرضه لحادث سير

قالت مصادر طبية عن خروج اللاعب محمد جمال ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى رأس غارب المركزى، عقب الاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث انقلاب سيارة أثناء توجهة لمدينة الغردقة برفقة أحد أصدقائه.





وأضافت المصادر أن الأجهزة الطبية بمستشفى رأس غارب المركزى قررت السماح بخروج اللاعب محمد جمال، بعد تماثله للشفاء، بعد تعرضه لحادث مع أحد أصدقائه وتعرضهما لبعض الكدمات البسيطة، وجرح سطحى بالرأس، استلزم 4 غرز.



كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة، تبين أن قائدها اللاعب محمد جمال ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وأحد أصدقائه، على الفور نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.



من جانبه، انتقل اللواء حامد أحمد حامد رئيس الوحدة المحلية برأس غارب، إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وتبين انقلاب سيارة ملاكى رقم "942 ر ج م" إثر اختلال بعجلة القيادة.

