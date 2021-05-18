خبيرة : توقعات بعودة جميع المؤشرات للمنطقة الخضراء بختام جلسة اليوم





قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن هناك حالة من التفاؤل تسود في اوساط المتعاملين بسبب تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر لثالث مرة علي التوالي مما يدعم ويثمن قدرة الإقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أن سهم فوري قد تم ترقيتة في مؤشر الأسواق الناشئة في المراجعة الدورية الأولي مما يعني زيادة التدفقات النقدية الداخلة في هذا السهم إستمرار إهتمام صناديق الإستثمار الأجنبية بة .





وتوقعت الخبيرة، عودة كافة المؤشرات للمنطقة الخضراء بختام جلسة اليوم بقيادة قطاع المواد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية.





وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب مع شراء لجميع فئات الافراد على الأسهم الصغيرة و المتوسطة و خاصة الخبرية و بعض المضاربية. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10750.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2227.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.8 % ليصل إلى مستوى 3180.4 نقطة.



